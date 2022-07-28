Rekabet Kurulu, Coca Cola hakkında soruşturmayı sonlandırdı

Rekabet Kurulu, hakkında soruşturma yürütülen Coca Cola Şirketi’nin sunduğu taahhüt paketini kabul etti. Soruşturma sonlanırken, taahhütlerin kasımda yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Alkolsüz ticari içecekler pazarında birçok ürün kategorisi ile faaliyet gösteren Coca Cola hakkında, Rekabet Kurulu soruşturma başlattı.

Soruşturmanın nedeni olarak da Coca Cola’nın, nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engelleyerek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'unu ihlal etmesi gösterildi.

Taahhüt paketi kabul gördü

Coca Cola ise dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulundu.

Bu kapsamda şirketin, 2 Eylül 2021 tarihinde sunduğu taahhüt paketini değerlendiren Rekabet Kurulu, paketin rekabet sorunlarını giderebileceğine hükmederek teşebbüs hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı.

Buzdolaplarının yüzde 25'i soğutucusu bulunmayan üreticilere ayrılacak

Coca Cola'nın sunduğu taahhüt paketine göre; 100 metrekare altındaki büfe, bakkal gibi alanlarla, kafe ve restoran gibi yerinde tüketim yapılan noktalarda Coco Cola'ya ait buzdolaplarının yüzde 25'i satış noktasında soğutucusu bulunmayan üreticilere ayrılacak.

Taahhütler, Kasım 2022'de yürürlüğe girecek

Ayrılan alanda hangi rakip ürünlerin bulunacağıyla ilgili Coca Cola herhangi bir yönlendirme yapmayacak.

Gazsız ürünlerde sadece Coca Cola ürünlerinin satılmasına yönelik sözleşmeler yapılmasına son verilecek.

DHA’nın haberine göre taahhütler, Kasım 2022'de yürürlüğe girecek.