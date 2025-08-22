Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu, Google'a yeni bir soruşturma daha başlatıldığını duyurdu.

Kurumun internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin bazı uygulamalar nedeniyle Google'a soruşturma başlatıldı.

Buna göre, "Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi" kapsamında yapılan incelemelerde, Google'ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda kısıtlamalar getirdiğine yönelik bazı şüpheler gündeme geldiğinden bir ön araştırma yapıldı.

"ÖDEME YÖNTEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYE İZİN VERMİYOR"

Araştırma sonucu, Google'ın uygulama içi satın alma işlemlerinde, kendi ödeme sistemi olan "Google Play Faturalandırma" kullanımını zorunlu tuttuğu ve uygulama geliştiricilerin, kullanıcıları alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine izin vermediği belirlendi.

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA

Bu nedenle, Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin, Alphabet Inc., Google Ireland Ltd., Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan Google'a yönelik soruşturma açılmasına karar verildi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.