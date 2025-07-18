Rekabet Kurulu'ndan Mastercard ve Visa'ya soruşturma

Dünyanın en büyük kartlı ödeme sistemleri şirketleri arasında yer alan Mastercard ve Visa, Türkiye'de açılan yeni bir soruşturmayla gündemde.

Rekabet Kurumu, bu iki dev şirketin kartlı ödeme sistemlerindeki “şema kuralları” aracılığıyla Türkiye’deki ödeme kuruluşlarının yurt dışı işyerlerine hizmet sunmalarını kısıtlayıp kısıtlamadığını incelemeye aldı.

İnceleme sonucunda, Mastercard ve Visa hakkında resmi soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturmanın odak noktasında, şirketlerin belirlediği şema kuralları aracılığıyla Türkiye’de faaliyet gösteren ödeme kuruluşlarının yurt dışındaki iş yerlerine hizmet sunmasının engellenip engellenmediği yer alıyor.

Kuruldan yapılan açıklamada, Türkiye’deki ödeme kuruluşlarının, yurt dışında yerleşik iş yerleriyle yaptıkları ikili anlaşmalar sayesinde, tüketicilere daha düşük maliyetli ödeme çözümleri sunduğu belirtildi.

DETAYLAR

Bu sistemle gerçekleştirilen işlemlerin, Visa ve Mastercard’ın sınır dışı işlem ücretlerine tabi olmadığı vurgulandı.

Ancak yerinde incelemelerde elde edilen ilk bulgular, Mastercard ve Visa’nın bu iş modelini kendi şema kurallarına aykırı bularak, ödeme kuruluşlarıyla iş birliği yapan bankalara yaptırım uyguladığına işaret ediyor.

KURUMDAN AÇIKLAMA

Rekabet Kurulu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yurt içinde faaliyet gösteren ödeme kuruluşları, yurt dışında yaptıkları ikili anlaşmalarla yurt dışında yerleşik işyerlerine ödeme yapmak isteyen tüketicilere hizmet sunabilmektedir.

Bu işlemler, Mastercard veya Visa’nın sınır dışı işlem ücretlerine tabi olmaksızın gerçekleştirilebilmektedir. Yerinde incelemelerde elde edilen bulgular, Mastercard ve Visa’nın bu faaliyetleri şema kurallarına aykırı sayarak, bankalara yaptırım uygulamak gibi yöntemlerle engelleyebildiğini göstermektedir.”

DETAYLI İNCELEME ALINACAK

Soruşturmada, Mastercard ve Visa’nın kartlı ödeme ve POS altyapılarının yurt dışı iş yerlerine kullandırılmasının engellenip engellenmediği, alternatif ödeme çözümlerinin sistem dışına itilip itilmediği ve bu uygulamaların rekabeti bozup bozmadığı ayrıntılı olarak incelenecek.