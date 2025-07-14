Reklam Kurulu’ndan mevzuata aykırı reklamlara 141 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı’ndan aldatıcı reklamlara geçit yok...

Ticari kazanç uğruna tüketiciyi yanıltan aldatıcı reklamlara karşı denetimler sürüyor.

Ticaret Bakanlığı, özellikle “indirimli satış” adı altında yürütülen kampanyalara ilişkin hem sıkı denetimlerini hem de bilgilendirici uyarılarını sürdürüyor.

753 DOSYADA MEVZUATA AYKIRILIK TESPİTİ

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 2025’in ilk 6 ayında Reklam Kurulu gündemine gelen 12 bin 499 dosya incelendi.

Bu dosyalardan 838’i karara bağlanırken, 753 dosyada mevzuata aykırılık tespit edildi.

141 MİLYON TL CEZA UYGULANDI

Bu kapsamda, 456 dosya için reklam durdurma cezası, 17 dosya için durdurma ve erişim engeli, 2 dosya için düzeltme kararı, 225 dosya için idari para ve durdurma cezası, 13 dosya için idari para ve erişim engeli uygulandı.

Toplamda 141 milyon 32 TL tutarında idari para cezası kesildi.

KARANLIK TİCARİ TASARIM UYARISI

Bakanlık, elektrikli araç menzil bilgileri ve dijital platformlardaki abonelik işlemleri gibi alanlarda yapılan bazı uygulamaların da tüketici şikayetlerine yol açtığını bildirdi.

“Karanlık ticari tasarım” olarak nitelendirilen bu tür yanıltıcı uygulamalar da Reklam Kurulu’nun gündeminde yer aldı.

SATICILARA ŞEFFAFLIK UYARISI

Bakanlık ayrıca, indirimli satış kampanyalarında tüketiciyi korumaya yönelik yeni uyarılarda bulundu.

Satıcıların, indirimli ürünlerin tanıtımında fiyat şeffaflığı sağlaması ve yanıltıcı ifadelerden kaçınması gerektiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile satışa sunulan mal veya hizmet miktarı sınırlıysa bu miktarın açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi gerektiği vurgulandı.

Hangi mal veya hizmetlerin indirim kapsamında olduğu ve uygulanacak indirim oranlarıyla ilgili yanıltıcı ifade ile görüntülere yer verilmemesinin önemine dikkat çekildi.

İNDİRİMLİ ÜRÜN REKLAMLARINDA YENİ KURALLAR

Bakanlık, indirimli ürünlerin tanıtımında şu kriterlerin zorunlu hale geldiğini vurguladı:

İndirim oranı, kampanya başlamadan önceki 30 gün içindeki en düşük fiyata göre belirlenmeli.

İndirimden önceki fiyat açıkça reklamlarda paylaşılmalı.

İndirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmeli.

Stok miktarı sınırlıysa bu bilgi açıkça yazılmalı.

Yanıltıcı görüntüler ve ifadelerden kaçınılmalı.

TÜKETİCİLERE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İÇİN TAVSİYELER

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin mağdur olmamaları için alışveriş öncesi dikkat etmeleri gerekenleri de hatırlattı:

Satıcı ve sağlayıcı hakkında araştırma yapılmalı,

Benzer ürünlerle fiyat karşılaştırılmalı,

Sosyal medya yönlendirmelerine karşı dikkatli olunmalı,

SSL sertifikası ve 3D secure gibi güvenlik önlemlerine dikkat edilmeli,

Ödeme öncesi bilgilendirmeler dikkatlice okunmalı.

30 GÜNÜN EN DÜŞÜŞ FİYATI ESAS ALINMALI

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İndirim miktarı veya oranını belirlerken, indirimin başladığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatı esas almaları ve bu indirimin öncesindeki fiyat bilgisini reklamlarda paylaşmaları, fiyatın geçerlilik süresi veya stok sınırı varsa, bu bilgileri reklamlarda açıkça belirtmeleri gerekmektedir."

Açıklamada, Bakanlığın, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak, adil ve şeffaf bir piyasa düzenini güçlendirmek amacıyla, tüm imkanlarıyla çalışmaya devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Reklam verenler, reklam ajansları, mecra kuruluşları, satıcılar, sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar ve reklamcılık alanındaki tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol gösterici olması amacıyla, Reklam Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanan 'Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz', https://tuketici.ticaret.gov.tr/haberler/fiyat-bilgisi-iceren-reklamlar-ile-indirimli-satis-reklamlari-ve-ticari-uygulamalari-hakkinda-kilavuz-guncellendi adresinde kamuoyuyla paylaşılmıştır."