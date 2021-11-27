Resmi Gazete 27 Kasım 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 27 Kasım 2021 Cumartesi tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 27 Kasım 2021 Cumartesi tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atama kararları da yayınlandı.

Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 27 Kasım 2021 Resmi Gazete kararları...

27 KASIM CUMARTESİ 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570)

YÖNETMELİKLER

–– Gaziantep Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/157, 158, 159, 160, 161, 162)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri