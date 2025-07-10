Resmi Gazete’de yayımlandı! Uzaktan ve ikinci öğretim ücretlerine zam geldi

Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren önemli bir karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 2025-2026 akademik yılında da devlet üniversitelerinde birinci öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden katkı payı alınmayacak.

Devlet, eğitimine program süresi içinde devam eden her öğrencinin katkı payını karşılayacak. Ancak bu yıl dikkat çeken bir diğer detay ise uzaktan ve ikinci öğretim öğrencileriyle ilgili oldu.

Bu kapsamda, söz konusu gruplar için katkı payları ve öğrenim ücretlerine yüzde 69,9 oranında zam yapıldı. Böylece bu alandaki ücretler, 2024-2025 dönemine göre kayda değer bir artış göstermiş oldu.

ÜCRETLERİ DEVLET KARŞILAYACAK

Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitim hayatı sekteye uğrayan binlerce öğrenci için de umut verici bir gelişme yaşandı.

Karara göre, devlet üniversitelerinde ön lisans ve lisans eğitimi alan depremzede öğrencilerin öğrenim ücretleri devlet tarafından karşılanacak. Böylece afetzede gençlerin eğitimlerine ara vermeden ve maddi yük altına girmeden devam etmeleri sağlanacak.