'Resmi Hizmete Mahsustur' yazısıyla dikkat çekmişti: Şevval Şahin'in şoförüne adli işlem

Beşiktaş'ta dün gece bir mekandan çıkan manken Şevval Şahin'in bir kız arkadaşı ile birlikte bindiği otomobilin camında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş, 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı kart olduğu görülmüştü.

Otomobilin ön camındaki kart hakkında sosyal medyada oluşan tepkilerin ardından İstanbul Emniyeti konuyla ilgili inceleme başlattı.

ARAÇ SEVGİLİSİNE AİT ÇIKTI

Yapılan incelemede, aracın manken Şahin'in sevgilisi iş insanı Burak Ateş'e ait olduğu belirlendi.

ŞOFÖRE ADLİ İŞLEM

Polis ekipleri tarafından yakalanan araç, şoförü M.A. ile birlikte polis merkezine götürüldü. Şoför M.A. hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.