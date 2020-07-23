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    Resulayn'da bombalı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

    Milli Savunma Bakanlığı, Halk Eğitim Merkezi önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini açıkladı.
    • DHA
    • 23.07.2020 - 15:42
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    Resulayn'da bombalı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

    Türk askerinin kararlı ve başarılı operasyonları sayesinde Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li eli kanlı teröristler, hain saldırılarına devam ediyor

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Resulayn'da Halk Eğitim Merkezi önünde bombalı araç patlaması sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 14 sivilin yaralandığını duyurdu.

    "MASUM SİVİLLER HEDEF ALINDI"

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK/YPG'li teröristler bu kez de Resulayn'da yaşayan masum sivilleri hedef aldı. Resulayn şehir merkezindeki Halk Eğitim Merkezi önünde bombalı araç patlatan teröristler 1 masum sivili katlederken, 14 sivili de yaraladı." denildi.

    Resulayn'da bombalı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı ViDEO

    Resulayn'da bombalı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı #1

    Resulayn'da bombalı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı #2

    Resulayn'da bombalı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı #3

    Resulayn'da bombalı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı #4

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