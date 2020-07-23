Milli Savunma Bakanlığı, Halk Eğitim Merkezi önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Türk askerinin kararlı ve başarılı operasyonları sayesinde Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li eli kanlı teröristler, hain saldırılarına devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Resulayn'da Halk Eğitim Merkezi önünde bombalı araç patlaması sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 14 sivilin yaralandığını duyurdu.

"MASUM SİVİLLER HEDEF ALINDI"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK/YPG'li teröristler bu kez de Resulayn'da yaşayan masum sivilleri hedef aldı. Resulayn şehir merkezindeki Halk Eğitim Merkezi önünde bombalı araç patlatan teröristler 1 masum sivili katlederken, 14 sivili de yaraladı." denildi.

Resulayn'da bombalı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı ViDEO