İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü 2 ayrı soruşturma kapsamında Avukat Rezan Epözdemir; 'Rüşvet vermek', 'Siyasi ve askeri casusluk' ve 'FETÖ/PDY terör örgütüne yardım' suçlamasıyla pazar günü gözaltına alındı.

İfadesi tamamlanan Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi.

ÇEŞİTLİ SUÇLAMALARLA GÖZALTINA ALINDI

Epözdemir'in pazar günü ev ve iş yerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulduğu bildirildi.

Rezan Epözdemir'e yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet vermek, siyasi ve askeri casusluk, temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama ve FETÖ'ye yardım iddiaları yer alıyor.

PASAPORTUNA KISITLAMA GETİRİLDİ

Operasyonun, Epözdemir'in sabah saatlerinde Londra'ya gitmeye hazırlandığı bir sırada gerçekleştiği öğrenildi.

Ayrıca, Epözdemir'in pasaportuna dört ayrı suçtan sınırlama konulduğu belirtildi.

MİNGUZZİ VE MÜNEVVER KARABULUT DAVALARIYLA TANINMIŞTI

Rezan Epözdemir, daha önce Münevver Karabulut ve Mattia Ahmet Minguzzi gibi yüksek profilli davalarda avukatlık yapmıştı.

Özellikle Minguzzi davasında, sanıklarla bağlantılı kişilerden tehditler aldığını açıklamış ve bu konuda hukuki mücadele vermişti.