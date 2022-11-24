Milli güreşçi Kayaalp'in, 2 yaşındaki kızı Ay Vera ile güreştiği anlar, sosyal medyada binlerce kez tıklandı.

Güreşte adını dünyaya duyuran Rıza Kayaalp, İstiklal Marşı'nı dünyada 5, Avrupa’da ise 11 kez dinletti.

Türk milletinin göğsünü kabartan milli güreşçi Rıza Kayaalp’in bu seferki rakibi, 2 yaşındaki kızı Ay Vera oldu.

Babası ile güreşti

Babasının fotoğrafının ve isminin yazılı olduğu ay-yıldızlı forma ile mindere çıkan Ay Vera, bir dakikaya yakın süren mücadelenin ardından babasının sırtını mindere değdirmeyi başardı.

Zafer sonrası galibiyeti kutlayan Ay Vera’nın mutluluğu ve ikilinin mücadelesi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Rıza Kayaalp minik kızı ile güreşti VİDEO



Sosyal medyada tık rekoru kırdı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in sosyal medya hesabından paylaştığı bu görüntüler, binlerce kişi tarafından görüntülendi.