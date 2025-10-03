Rize Fırtına Vadisi’nde taşkın riski altındaki yapılar kaldırılıyor

Doğal güzelliklerin yeşil ile buluştuğu Fırtına Vadisi, Rize ilinin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alıyor.

Doğal güzellikleri ile Türkiye'nin gözbebeği olan Rize'de bazen aşırı yağışlar, sele neden olabiliyor.

Rize İl Özel İdaresi de vatandaşların sorun yaşamaması adına çalışmalarını sürdürüyor.

Rize'de taşkın riski altındaki yapılar, kaldırılmaya devam ediliyor.

2024 YILININ MAYIS AYINDAN BU YANA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

2024 yılı Mayıs ayında başlatılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar taşkın riski altındaki 54 yapı kaldırıldı.

Çalışmalar, 8 ekip ve 16 personelin sahada görev almasıyla titizlikle sürdürülüyor.

"İZİNSİZ YAPILAR DA KALDIRILIYOR"

Doğal güzelliklerin sağlanması ve vatandaşların korunması için çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada da şöyle denildi:

Fırtına Vadisi’nde izinsiz ve taşkın riski altındaki yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.



Rize Valiliğimiz öncülüğünde, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alan Fırtına Vadisi’nde yürütülen denetimler sonucunda, izinsiz yapılar ile dere yatağında taşkın riski bulunan yapıların tamamı tespit edilip rapor altına alınmıştır.



Bu kapsamda 2024 yılı Mayıs ayında başlatılan çalışmalar doğrultusunda bugüne kadar toplam 54 yapı kaldırılmıştır.

"ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR"