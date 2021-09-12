Rizeli esnaf: Çay ve düğüne gelenler hastalık getirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel tabloda nüfusa oranla en fazla vakaların görüldüğü Rize'de, vakaların çoğunlukla aile içi bulaş kaynaklı olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

Haritada en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller listesinde Rize, geçen hafta olduğu gibi yine birinci sırada.

Rize'de önceki hafta 100 binde 614,18 olan vaka sayısı, 653,10'a yükseldi. Çay göçü ile nüfusu ikiye katlanan Rize'de filyasyon ekipleri, vakaların 'aile içi' bulaş kaynaklı olduğunu tespit etti.

"DİĞER İLLERDE YAŞAYAN ÜRETİCİLER BÖLGEYE GELDİLER"

Rize Valisi Kemal Çeber, kentin nüfusunun şu anda 700 binlerde olduğunu ifade etti. "Köyler, yaylalar tıklım tıklım. 600-700 bin kişinin testi yapıldığında ve bunlar pozitif çıktığında Rize’ye yazılıyor. Oranlama yapılırken, bizim gerçek nüfusumuz 350 bin üzerinden değerlendirildiği için bu pozitifler de otomatik olarak Rize’ye yansıyor.

Dar alanda kısa paslaşmalar yapan bir vilayetiz. Coğrafi ve fiziki özelliklerimizden dolayı başka geniş alanlı illerin 2-3 bin metrekarede yaşadığı sosyal hayatı, biz 150-200 metrekarede yaşıyoruz. Bunun yanı sıra çay sezonundayız. 3'üncü sürgünümüz başlamak üzere, diğer illerde yaşayan üreticiler bölgeye geldiler" dedi.

"BU YOĞUNLUK 3'ÜNCÜ SÜRGÜN ÇAYIN BİTİMİNE KADAR DEVAM EDER"

Rize'de artan vaka sayılarından endişe ettiğini belirten Fazlı Kutmen "Şu an Rize'deki nüfus yoğunluğunu trafikte bile hissediyoruz, araba park etmeye yer bulamıyoruz. Çay zamanı olduğu için il dışından gelen gidenler fazla. Bu durum da vaka sayısını haliyle yükseltiyor. Okullar açıldığı için geri dönüşler başladı ama geri dönmek istemeyenler de var. Bu yoğunluk 3'üncü sürgün çayın bitimine kadar devam eder diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ORTADA BİR SALGIN VARSA HERKES AŞILARINI OLMALI"

Coşkun Koto da “Çay zamanı ve tatili olduğu için büyükşehirlerden çok fazla göç alıyoruz. Ben en yoğun caddede esnafım, o yoğunluğu hissediyorum. Bu yoğunluğun da bir ay daha süreceğini düşünüyorum, sonrasında vaka sayıları düşer. Burada dikkat etmemiz gereken şey; aşılarımızın olması. Ortada bir salgın varsa herkes aşılarını olmalı" dedi.

"PARKTA YAŞLI AMCA 'BANA YAKLAŞMA BENDE VİRÜS VAR' DEDİ"

Haşmet Uzun ise “Rize'de çok yoğunluk var, insanlar hep iç içe duruyor. Geçen gün parkta yaşlı bir amcanın yanında otururken amca 'Bana yaklaşma bende koronavirüs var' dedi. Hemen polisi arayıp şikayet ettim. Vatandaş kendisinin koronavirüs olduğunu bilerek düğüne gidiyor, orada horon oynuyor. İnsanlarla temas halinde oluyor, sonrasında herkese yayılıyor" diye konuştu.

"ÇAY VE DÜĞÜN İÇİN GELENLER HASTALIĞI RİZE'YE GETİRDİ"

Aile içi görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Davut Ahmetoğlu "Rize'de mahallelerde, köylerde birbirinin evine misafir olma olayı çok fazla olduğu için vakalar sürekli artıyor. Dışarıdan gelen misafirlerle Rize’nin nüfusu 700-800 binleri buldu. Çay ve düğün için gelenler hastalığı Rize’ye getirdi. Rize'de aile bağları çok sıkı olduğu için insanlar maskesiz birbirlerine sarılıp yan yana oturabiliyor. Hastalığın birbirine geçme olasılığı artıyor" dedi.

Kentte tersine göçle vakaların düşmesi bekleniyor.





















