Rize'de üretilen çayda boya çıktı

Doğu Karadeniz'in sembolü çayın tadı kaçtı..

Özellikle Rize'de çay, hem önemli bir gelir kaynağı hem de vazgeçilmez bir tüketim maddesi.

Ancak Türkiye'nin tarım ihracatında da önemli yere sahip çayın tadı kaçtı..

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünleriyle ilgili güncel listesini yayımladı.

Listede yer alan siyah çay kategorisinde, ciddi bir uygunsuzluk dikkat çekti.

ÇAYDA GIDA BOYASI TESPİT EDİLDİ

Özen Çay Sanayi Pazarlama Nakliye ve Dış Ticaret firmasına ait "ÖZEN ÇAY GOLD RİZE ÇAYI" ürününde yapılan laboratuvar incelemelerinde, çayın doğal siyah çay olarak piyasaya sürülmesine rağmen içine gıda boyası ilave edildiği belirlendi.

UZMANI CANLI YAYINDA ANLATTI: SAHTE ÇAYI NASIL ANLARIZ

Haberi ekranlara taşıyan tv100 Ana Haber'de konuşan Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, çayda yapılan hileyi anlattı.

Üründe gıda boyası olup olmadığını ayırt etmek için çok basit bir yöntemin olduğunu söyleyen Sırman, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye çay cenneti. Özellikle Rize bu işte çok kıymetli ve değerli, dünya pazarında da değerli. Ancak ne yazık ki bu işi bizim renk algımızdan, beklentimizden yola çıkarak sahtecilik yapan adamlar var.



Şimdi buradan beklendiğimiz güzel bir kırmızı renk. Bunun yakalanması adına bir posta çay düşünün, içerisine zaman zaman yasaklı olan boyalar katılıyor, bunlar bazen gıda boyası oluyor, bazen gıda boyası bile olmuyor.



Bir çay aldınız, soğuk suyun içine attınız, çok hızlı bir şekilde boyasını veriyorsa bir kere bunda bir tuhaflık var. Elimizdeki ürün iyi bir ürün. Suya attık karıştırdık, demlenme görebiliyor musunuz? Hayır. Sahte olanlarda hemen renk kırmızı olur.

İLBER ORTAYLI'NIN KIZDIRAN RİZE ÇAYI YORUMU

Öte yandan Rize çayındaki sahtecilik akılları ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kızdıran çay yorumunu akıllara getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Adem Metan'ın YouTube programına konuk olan Ortaylı, dünyanın en güzel mandalinasının Rize'de yetiştiğini belirtmiş, yıllar önce mandalinaların sökülüp yerine çay ekilmesinin yanlış bir adım olduğunu belirtmişti.

Ortaylı'nın "Türkiye'de iyi çay olmaz. Hint'ten, Çin'den getirirsin" sözleri ise Rizelilerin tepkisine neden olmuştu..