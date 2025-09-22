Rize'deki selden zarar gören 17 kişi, askeri helikopterler ile kurtarıldı

Geçtiğimiz hafta cuma günü Rize'de başlayan şiddetli yağmur akşam saatlerinde sel ve heyelana dönüşünce otel, konut ve iş yerleri boşaltılarak önlem alındı.

Herhangi bir can kaybı olmayan sel felaketi, yollarda tahribata neden oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Rize'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle Kara Kuvvetlerine ait 2, Hava Kuvvetlerine ait 1 helikopterin, AFAD Başkanlığının talebi üzerine bölgeye görevlendirildiği belirtildi.

TAHLİYE BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Rize'de meydana gelen selden etkilenen 17 kişinin, Kara ve Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerle tahliye edildiğini bildirdi.