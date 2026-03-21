Gülçin Ergül: Güvende hissetmiyorum

Hepsi grubunun eski üyesi Gülçin Ergül'ün başı dertte.

Ergül, kimliği belirsiz bir kişinin kendisini rahatsız ettiği anları takipçileriyle paylaştı ve kendisini güvende hissetmediğini söyledi.

"SAYGI DUYMANIZ LAZIM"

Evinin kapısına kadar gelen şahsa tepki gösterdiği anları kaydeden Ergül, şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen gidin! Ben sizin girmenizi istemiyorum. Bana haber vermediğiniz, özellikle uyuduğum saatlerde... Güvende hissetmiyorum şu anda. Buna saygı duymanız lazım.

"KONTROLÜMÜN DIŞINDA"

Beni bilinçsiz bir şekilde travmatik bir sürecin içine sürükleyen şeyler yaşandıysa da bunun benim sorumluluğumda ve bilincimde olmadığını bilmenizi isterim.

"GÖZÜMÜ ARKADA BIRAKMAYIN"

Bugün güvensiz durumlarda kalan başka bir kadın olarak korunmaya ve desteklenmeye ihtiyaç duyuyorum. Eğer kedilerime ya da bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın."