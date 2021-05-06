Rus savaş gemisi, 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 07.00 sıralarında geçen Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'nda yol aldı.

Savaş gemisi, Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.,

SAHİL GÜVENLİK EŞLİK ETTİ

Kilitbahir köyü dağındaki ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rus savaş gemisi, Boğaz'ı geçerek Ege Denizi'ne yol aldı.

























