Rusya Devlet Başkanı Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müzakere teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Orta Doğu bölgesindeki güncel gelişmeler, özellikle Suriye'deki durumun kötüleşmesi etraflıca ele alındı. Suriye'de son dönemde artan şiddet olaylarına ilişkin derin endişelerini dile getiren liderler durumun en kısa sürede istikrar kazanmasının önemini diyalog ve çok dinli Suriye toplumunun tüm kesimlerinin meşru haklarına saygı gösterilerek ulusal uzlaşmanın güçlendirilmesi yoluyla vurguladılar. Taraflar Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekliliğinin altını çizdiler" denildi.

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Liderlerin Ukrayna meselesini de ele aldıkları belirtilen açıklamada, "Vladimir Putin, ihtilafa siyasi ve diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki kararlılığını yineledi ve İstanbul'da doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerini kolaylaştırmaya devam etmeye hazır olduğu için Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Ayrıca ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine dair güncel konular da görüşüldü. Özellikle 27 Haziran 2025'te gerçekleştirilen Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı olumlu bir şekilde değerlendirildi. Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan, ele alınan tüm konularda temas halinde kalma konusunda mutabık kaldılar" ifadeleri kullanıldı.