Rusya'da 8,8 büyüklüğünde deprem: Rasim Ozan Kütahyalı, Japonya’dan son durumu bildirdi

Rusya'yı deprem vurdu...

Kamçatka Yarımadası açıklarında, 30 Temmuz 2025 TSİ 02.24’te ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na (USGS) göre 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin hemen ardından Pasifik Ateş Çemberi’ndeki başta Rusya’nın kuzeydoğu kıyıları, Japonya’nın Pasifik kuşağı, Alaska ve ABD’nin batı kıyıları ile Hawaii, Filipinler, Tayvan, Çin’in doğu kıyıları, Meksika, Peru, Ekvador ve Britanya Kolumbiyası gibi bölgelerde tsunami uyarı ve tavsiyeleri devreye sokuldu.

Japonya’da ise Kuji Limanı ve Hamanaka kasabasında dalga yüksekliği 60 cm’ye ulaşıp 3 metreye kadar çıkma riskiyle en az 24 saat süreyle tsunami uyarısı sürdü.

KÜTAHYALI JAPONYA'DAN BİLDİRDİ

Rusya'yı vuran deprem Japonya'da da hissedilirken, Tokyo'da bulunan Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, bölgedeki yaşananları anlık olarak bildirdi.

"JAPONYA TÜM ÖNLEMLERİNİ ALMIŞ"

Ülke genelinde panik havası olduğunu kaydeden Rasim Ozan Kütahyalı, Tokyo'nun depreme ilişkin tüm önlemleri aldığını söyledi.

"HAYAT OLAĞAN AKIŞINDA"

Bölgede tren seferlerinin iptal olduğunu kaydeden Kütahyalı, hayatın olağan akışında devam ettiğini ifade etti.

"DEPREMLERE VE TSUNAMİLERE HAZIR BİR ÜLKE"

Rasim Ozan Kütahyalı, Japonya'daki son duruma ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

Rusya’da deprem olmasıyla beraber Japonya’da biraz panik havası var. Tokyo sakin, Tokyo önlemlerini almış, ben şu an Tokyo’nun en merkezi bölgesindeyim. Ama Japonya’nın kuzeyine çok büyük tsunami dalgaları geldi. Oradan insanların tahliyesi başladı. Japonların tek konusu şu an bu, bazı tren seferleri de iptal oldu. Hatta biz de Kyoto’ya gidecektik, şimdi duruma göre bakacağız. Japonya önlemini almış, depreme hazırlıklı bir ülke, tsunamilere hazır bir ülke.

"ENSONHABER İZLEYİCİLERİ İÇİN SON DURUMU BİLDİRECEĞİM"