Sadettin Saran: Raporda adı geçen maddeyi hayatımda görmedim bile

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'de beklenen karar açıklandı.

Kulüp televizyonuna çıkarak önemli açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurulun yapılacağını açıkladı.

"RAPORDAKİ MADDEYİ NE GÖRDÜM NE KULLANDIM"

Hakkındaki pozitif çıkan uyuşturucu madde testi hakkında da konuşan Saran, "Ben raporda belirtilen maddeyi ne kullandım ne gördüm.

Hakkımda yürüyen sürecin hukuk içinde, ilgili tüm kurumlar nezdinde, olması gerektiği gibi sonuçlanacağına dair inancım tamdır.

Ben adaletten kaçmadım, kaçmıyorum. Söylenecek her sözün, cevaplanacak her sorunun cevabı hukuktur." dedi.

"HAYATIM BOYUNCA SAĞLIKLI YAŞAMI SAVUNDUM"

Yaşam tarzına dikkat çekerek kendini savunan Saran, "Son haftalarda hakkımda ortaya atılan iddialarla ilgili şunu açıkça ifade etmek isterim ki hayatım boyunca sağlıklı yaşamı savunmuş biriyim." ifadelerini kullandı.

"VATAN DENİLDİĞİNDE NEREDE DURULACAĞINI BİLEN BİR İNSAN OLDUM"

Hayatta en çok Fenerbahçe ve sporu sevdiğini söyleyen Saran, şunları kaydetti:

Ben bundan 61 yıl önce Amerikalı bir anne ve Kırıkkaleli bir babanın evladı olarak dünyaya geldim. Farklı kültürlerde büyüdüm. Vatan denildiğinde nerede durulacağın bilen, bu toprakların değerleriyle yetişmiş bir insan oldum.



Hayatta Fenerbahçe'yi ve sporu çok sevdim. Yıllar boyunca ülkemin dört bir yanında imkanı olmayan çocukların sporla buluşabilmesi için tesisler ve okullar açtım.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede, 'kokain pozitif' olduğu belirlenmişti.

YENİDEN TEST YAPTIRDI

Adli Tıp sonuçlarını reddeden Saran'ın, Şişli'de özel bir laboratuvara gittiği ve yeniden test yaptırdığı öğrenilmişti.