Sadettin Saran’dan "Açık bir itibar suikastı” paylaşımı

Uyuşturucu operasyonları kapsamında kamuoyuna yansıyan ve operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyaller arasında olduğu iddia edilen bir video, gündeme bomba gibi düştü.

Videoda, düzenlenen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' partilerine ait görüntüler yer alıyor.

Özellikle sosyal medya kanalları üzerinden videoda, Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin yer aldığı iddiaları ortaya atıldı.

SADETTİN SARAN'DAN İDDİALARA TEPKİ

İş insanı Sadettin Saran, hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Saran, kendisiyle ilgisi bulunmayan görüntü ve paylaşımların yeniden servis edilmesini “algı operasyonu” olarak nitelendirdi.

İstanbul’da yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade verdiği belirtilen Saran, özellikle WhatsApp üzerinden paylaşılan ve geçmişte defalarca tekzip edildiğini vurguladığı içeriklerin kasıtlı biçimde dolaşıma sokulduğunu söyledi.

Söz konusu video ve paylaşımlardaki kişinin kendisi olmadığının açık ve kesin biçimde kanıtlandığını belirten Saran, buna rağmen iddiaların yeniden gündeme getirilmesini “itibar suikastı” olarak tanımladı.

Açıklamasında hukuki adımların atılacağını duyuran Saran, avukatlarının iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

Ayrıca Saran, bazı medya mecralarında yer alan ve özel hayata ilişkin olduğunu belirttiği yazı ve yorumların da hukuka ve basın etiğine aykırı olduğunu savundu.

Sadettin Saran, bu yayınların kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiğini vurgulayarak, söz konusu içeriklerle ilgili gerekli tüm hukuki süreçlerin derhal başlatılacağını kaydetti.