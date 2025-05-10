Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Taburcu olacak yenidoğan için araba koltuğu zorunluluğu

Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı 'Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri Protokolü' hazırladı.
Otomobili olan çiftler için yenidoğan servisinin çıkışında araba koltuğu şartı getiriliyor.
ARABA KOLTUĞU ŞARTI GELECEK
Bebeği araba koltuğuna nasıl oturtulacağını bilmeyen anne babalar için taburcu gerçekleşmeyecek.
Bebeğin araba koltuğuna oturtulmasının öğrenilmesi zorunlu kılınacak.
ŞARTLAR ŞUNLAR OLACAK:
Araba koltuğu testinden geçmek için bilinmesi gereken başka kurallar da var.
Genellikle 36-37 haftalık civarında ve akut yaşamsal sorunları ortadan kalkmış olacak.
Yeterli kilo alımı olacak.
Topuk kanı ve rutin taramaları tamamlanacak ve vücut ısısı ayarlanacak.
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