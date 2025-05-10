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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Taburcu olacak yenidoğan için araba koltuğu zorunluluğu

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Taburcu olacak yenidoğan için araba koltuğu zorunluluğu Sağlık Bakanlığı, yenidoğan servislerinden taburcu edilecek bebekler için yeni bir kural getirmeyi planlıyor. Yenidoğanların hastaneden evlerine araba koltuğuyla dönmesi zorunluluğu için çalışmalara başlandı.