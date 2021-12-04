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- Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi yaşamını yitirdi
Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi yaşamını yitirdi
Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti.
- AA
- 04.12.2021 - 06:13
9 ay önce Merkez Bankası'nın başına getirilen Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'na acı haber geldi.
Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü yaşamını yitirdi.
CENAZE NAMAZI BUGÜN KILINACAK
Merkez Bankası kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Serap Görcü'nün cenazesi bugün İstanbul Kartal Cevizli Zeytinlik Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Ümraniye Kocatepe mezarlığına defnedilecek.
Birçok siyasi kişilerden Kavcıoğlu'na taziye mesajları iletildiği aktarıldı.