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    Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi yaşamını yitirdi

    Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 04.12.2021 - 06:13
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    Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi yaşamını yitirdi

    9 ay önce Merkez Bankası'nın başına getirilen Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'na acı haber geldi.

    Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü yaşamını yitirdi.

    CENAZE NAMAZI BUGÜN KILINACAK

    Merkez Bankası kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Serap Görcü'nün cenazesi bugün İstanbul Kartal Cevizli Zeytinlik Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Ümraniye Kocatepe mezarlığına defnedilecek.

    Birçok siyasi kişilerden Kavcıoğlu'na taziye mesajları iletildiği aktarıldı.

    Şahap Kavcıoğlu nun kız kardeşi yaşamını yitirdi #1

    Şahap Kavcıoğlu nun kız kardeşi yaşamını yitirdi #2

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