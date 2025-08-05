Sahte diploma skandalı: Fenomen psikoloğun gerçek mesleği ortaya çıktı

Sahte diploma skandalında her gün yeni bir çarpıcı detay ortaya çıkıyor...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

SAHTE E-İMZALARLA SİSTEME SIZDILAR

Sahte e-imzaların, öğrenci işleri daire başkanları, BTK Başkanı ve yardımcıları, YÖK daire başkanı, akademisyenler ve MEB yöneticileri adına düzenlendiği, kimliklerin fotoğraflarla eşleştirilerek sistemlere sızıldığı belirlendi.

İddianame göre; Anadolu, Yıldız Teknik, ÇOMÜ, İnönü, Mersin, Uludağ, Atatürk, Erciyes, Ağrı İbrahim Çeçen üniversiteleri, BTK ve YÖK dahil toplam 14 kurumun yöneticileri adına sahte e-imzalar üretildi.

YÜZLERCE HAKSIZ ÜNVAN ELDE ETTİLER

Bu yöntemle hukukçudan psikoloğa, öğretmenden eczacıya yüzlerce usulsüz işlemlerle mesleki ünvan elde edildi.

Sadece diploma değil benzer usulsüzlüklerle yüzlerce sürücü ehliyeti de düzenlendi.

Skandalın ortaya çıkmasıyla polis düğmeye bastı.

Düzenlenen operasyonlar kapsamında toplam 197 kişinin yakalandı, şüphelilerden 37'si tutuklandı.

HALI YIKAMACI PSİKOLOG OLDU: SEANS ÜCRETİ 4 BİN 500 TL

Soruşturma kapsamında ise çarpıcı bir detay göze çarptı.

Psikolog olarak sosyal medyada ünlenen, zaman zaman bu ünvanla TV programlarına da konuk olan Abdullah Volkan Uçak'ın gerçek mesleği de ortaya çıktı.

Psikolog ünvanı ile sosyal medya fenomeni olan ve seans başına 4 bin 500 TL ücret alan Uçak'ın daha önceden halı yıkamacısı olması şaşkınlığı daha da artırdı.