'Sahte psikolog' iddiasıyla gündeme gelen Volkan Uçak tv100'e açıklamalarda bulundu

Sahte diploma skandalı gündeme bomba gibi düştü...

Türkiye'nin konuştuğu olayda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Mayıs tarihinde bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

TUTUKLANIP SERBEST BIRAKILDI

16 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 58 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden birçoğu tutuklandı.

Tutuklanan isimler arasında kamuoyuna "sahte psikolog" olarak lanse edilen bilinçaltı eğitmeni Abdullah Volkan Uçak da bulunuyordu.

Uçak, başka bir sanığın verdiği "Abdullah Volkan Uçak'ın konuyla hiçbir alakası yok. Biz sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol ederken Abdullah Volkan Uçak'ın bilgilerini kullanarak sahte diploma yaptık" demesi üzerine, 17 Temmuz 2025 tarihinde Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı ile tahliye oldu.

"BENİM ADIMA SÜREÇLERİ YÖNETMELERİ İÇİN FİRMAYA YETKİ VERDİM"

Volkan Uçak, yaşadığı sürece ilişkin tv100'e özel açıklamalarda bulundu.

Yurt dışındaki üniversiteden mezun olması sonrasında Türkiye'den denklik alabilmek için kendisi adına işlemleri yürütmeleri için danışmanlık firmasına başvurduğunu söyleyen Volkan Uçak, devamında şöyle konuştu:

Yaşananlardan haberim yoktu. Benim adıma süreçleri yönetmeleri için firmaya yetki verdim ve belgelerimi yolladım. İşlemlerin tamamlandığını söylediklerinde sisteme girince Ege Üniversitesi mezuniyeti belgemi görünce ben de şaşırdım.

"BU İŞİ DAHA PROFESYONEL YAPABİLMEK İÇİN BÖYLE BİR EĞİTİM ALDIM"

İrlanda Dublin Üniversitesi'nden 2022 yılında mezun oldum. Bundan önce de Türkiye'de birçok vakıf ve devlet üniversitesinden aldığım sertifika programlarım var. Ben bilinç altı, zihin kodlama ve bu konular üzerine çalışan bir mentalistim. Bu işi daha profesyonel yapabilmek için böyle bir eğitim aldım.

"KARŞIMA BİR SÜRÜ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI VEREN FİRMALAR ÇIKTI"

Daha sonra aldığım diploma mavi diploma olduğu için Türkiye'de denklik alabilir miyim, diye aramaya başladım. Karşıma bir sürü eğitim danışmanlığı veren firmalar çıktı. Bu firmalardan bir tanesiyle kontağa geçtiğimde, bana sürecin nasıl ilerleyeceğini anlattılar ve lise, üniversite diploma ve transkriptimi paylaşmamı istediler. En uygun üniversiteden kredi tamamlama ya da benzeri bir şekilde lisans tamamlama ile bunu denklik seviyesine getireceklerini anlattılar, bana da makul geldi. Çünkü başka eğitim danışmanlık şirketleri de bana aynı şeyi söyledi.

"ÇOK YOĞUN ÇALIŞTIĞIMDAN BU SÜRECİ BİR DANIŞMANLIK FİRMASIYLA YÜRÜTMEYE KARAR VERDİM"

Bu tür denkliklerin sadece resmi kanallar üzerinden verildiğine ilişkin bilgim vardı, eğitim danışmanlık şirketlerine başvurmadan önce ancak siz nasıl bir vize almaya gittiğinizde sizin yerinize belge ve işlemleri takip eden bu tarz firmalar varsa çok yoğun çalıştığımdan birçok üniversite ile bir sürü yazışma gerçekleştirmek yerine bu süreci bir danışmanlık firmasıyla yürütmeye karar verdim.

"SİSTEME GİRDİĞİMDE EGE ÜNİVERSİTESİ MEZUNU OLARAK KENDİMİ GÖRDÜM"

Süreç ilerledikten sonra 1 ay sonra bana sisteme girip kontrol etmemi istediklerinde YÖKBİS'e girdim ve orada Ege Üniversitesi Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olarak bir belge gördüm. Sonra firmaya dönüp bunun bir hata olduğunu, böyle bir şey istemediğimi söyledim ancak bir daha firmayla tekrar irtibata geçemedim. Ocak ayında bu grup tutuklanıp cezaevine girdiğinde de haberim yoktu.

"ÖNCESİNDE YALNIZCA TAKİP İŞLEMLERİ İÇİN İSTEDİKLERİ 100 BİN LİRA GİBİ BİR PARA VARDI"

Herhangi bir ödeme yapmadım kendilerine. İşlemler tamamlandıktan sonra ödeme yapacaktım kendilerine. Öncesinde yalnızca takip işlemleri için istedikleri 100 bin lira gibi bir para vardı. İşlemleri belirli bir aşamaya getirdiklerinde ödeme yapacağımı söyledim. O belgeyi sistemden kaldırdıklarında ama bir daha hiçbir şekilde kendilerine ulaşamadım. Ocak ayında bu grup alındığında dahi böylesi bir gündem olduğundan haberim olmadı. Süreç sonrasında ise kendimi anlatabilmem 1 ay geçti. Çete lideri şahsın da verdiği ifadelerde sürecin benim anlattığım şekilde ilerlemesinin ardından iddianamenin çıktığı gün ben mahkemeye çıkmadan serbest bırakıldım.



