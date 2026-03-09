Sakarya sahilinde parçalanmış durumda olan bir İHA bulundu

Türkiye'de yaşanan İHA vakalarına bir yenisi eklendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapılan ihbarın ardından emniyet ekipleri harekete geçti.

İlçede bulunan sahilin halk plajında parçalanmış vaziyette, üzerinde pervanesi bulunan ve insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildi.

SAHİLDE İHA BULUNDU

Söz konusu cismin insansız hava aracı (İHA), olduğu belirlendi.

BOMBA İHTİMALİNE KARŞI EMNİYETE ALINDI

S.A.S. timleri tarafından yapılan ilk değerlendirmede söz konusu İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Plajda, güvenlik amaçlı 400 metre yarıçaplı alan boşaltılarak emniyete alındı.

RUSYA-UKRANYA SAVAŞINA AİT OLABİLİR

Yapılan ilk incelemelerde, İHA’nın el yapımı olduğu ve Ukrayna-Rusya savaş bölgesinden sürüklenmiş olabileceği değerlendirildi.