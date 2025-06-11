İHA
Sakarya’nın Hendek ilçesinde otoyolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, yabancı uyruklu bir sürücünün kullandığı aracı durdurdu.
Kontrol edilen cipin bagaj kısmında saklanmış düzensiz göçmenlerle karşılaşıldı.
BAGAJDA 9 GÖÇMEN YAKALANDI
Cipte yapılan detaylı aramada, bagaj bölümüne gizlenmiş şekilde toplam 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Aracı kullanan M.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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