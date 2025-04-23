DHA
İstanbul'da 12.49'da yaşanan ve kentin her bir köşesinde hissedilen deprem, özellikle sahil bölgelerinde daha yoğun bir etki yarattı.
Çevre illerde de etkisini gösteren deprem, vatandaşta kısa süreli paniğe neden oldu.
Yetkililer, durumu yakından takip ederken, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEMİŞTİR"
Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, şu ana kadar kamu kurum ve kuruluşlarımıza herhangi bir aksaklık veya olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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