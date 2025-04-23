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DHA

İstanbul'da 12.49'da yaşanan ve kentin her bir köşesinde hissedilen deprem, özellikle sahil bölgelerinde daha yoğun bir etki yarattı.

Çevre illerde de etkisini gösteren deprem, vatandaşta kısa süreli paniğe neden oldu.

Yetkililer, durumu yakından takip ederken, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEMİŞTİR"

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: