İzmir'deki bazı camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapılmasının ardından her camide ayrı ayrı ezan okunduğu eski sisteme dönüldü.

İzmir’de geçen ay, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bazı camilerden müzik yayını yaptı.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sonrasında müftülük ve savcılık soruşturma başlattı. Olay, büyük tepki çekerken; saldırıyı kimin yaptığı henüz belirlenemedi.

KURS AÇILDI

Bu olayın tekrar yaşanmaması için eskiye dönülmesine ve merkezi sistem yerine, camilerdeki görevlilerin vakit gelince ezanı birebir kendilerinin okumasına karar verildi. Uygulama için il genelindeki imam ve müezzinlere, ezanı güzel okuma dersleri verilmesi için harekete geçildi.

Saldırı sonrası İzmir'deki camilerde ezan okuma dersleri ViDEO

HER İMAM KENDİ CİHAZINDAN OKUYACAK

İlk etapta 36 noktada uzman hocaların eğitmenliğinde kurs açıldı. Kursa 400 imam ve müezzin katıldı. Bu haftanın ilk günü açılan ilk kursun 80 saat süreceği; merkezi sistemin olmadığı dönemde olduğu gibi her camideki görevlilerin kendi cihazından ezanı okuyacağı belirtildi.

MAKAMLAR ÖĞRETİLİYOR

Alsancak Hocazade Müezzini Muhammed Emin Ayaz (31) tarafından verilen eğitimde kursiyerlerin sabah namazını Saba makamında, öğle namazını Uşak makamında, ikindi namazını Rast makamında, akşam namazını Segah makamında ve yatsı namazını ise Hicaz makamında okuma dersleri veriliyor.

“EZANLARIMIZ DAHA GÜZEL OKUNACAK”

Bu arada İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, kursları ziyaret etti. Kurs noktalarından Şadırvanaltı Camii'ne gelen Müftü Balkan, çalışmaları yerinde inceledi. Balkan, “Merkezi sistemden çıktığımız bu günlerde hocalarımız ezanı kendi camilerinde okuyacak. Kursiyerler ezanı makamlarına öte okuyacak. İnşallah kurslar bittiğinde güzel olan ezanlarımız daha güzel okunacak.” dedi.