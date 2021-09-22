Samsun'da dolandırıcılıktan gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Samsun'da pandemide evden para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yapan kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalar sonucu savcı tarafından tutuklanması istenen zanlı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Samsun'da dolandırıcılık suçuyla yakalanan Y.E.P. tarafında yeni bir gelişme yaşandı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri pandemide evden iş imkanı ve evden paketleme ile para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yapıldığını bilgisini aldı.

Siber polisi bir ay süren takip ve çalışma sonucu olayla ilgili Y.E.P. adlı genci yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Y.E.P.'nin evinde ve aracın da yapılan aramalarda 200'e yakın kullanılmaya hazır başka şahıslar üzerine açılmış telefon hattı ve çok sayıda başka kişiler adına açılmış banka kartları ele geçirdi.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Ayrıca dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulanması tamamlanan Y.E.P. Samsun Adliyesine sevk edildi.

Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye zevk edilen Y.A.P. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da dolandırıcılıkla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı VİDEO

