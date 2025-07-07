Samsun'da eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun’un Atakum ilçesinde alkollü bir eğlence mekanına gelen şüpheliler, iş yeri çalışanları O.N. ve S.D.A.’yı tabancayla dizlerinden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRI ÖNCESİ KAVGA YAŞANMIŞ

Olaydan bir gün önce, yaralılardan O.N. ile şüpheli E.C. arasında başka bir mekanda kavga yaşandığı, silahlı saldırının bu olayın devamı niteliğinde gerçekleştiği tespit edildi.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SUÇ KAYDI KABARIK 4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüpheliler ile mağdurların çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

O.N.’nin 6, S.D.A.’nın 13, Ü.S.’nin 9, E.C.’nin 27 ve B.İ.’nin 17 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Saldırganların yakalanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.