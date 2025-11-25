Şanlıurfa'da kuduzdan ölen Hasan'a dair skandal paylaşım

- Diyarbakır'da başıboş köpeklerin saldırdığı Hasan Ahmed, kuduz teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Hasan Ahmed'in son görüntülerinin ardından X'te yapılan 'Köpeğe bir şey olmamış rahat olun' paylaşımı tepki çekti.
- Kullanıcılar, paylaşımı yapan kişiye "Sen insan olamazsın" diyerek tepki gösterdi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 9 Eylül’de sokakta yürüyen Suriye uyruklu 2 kardeş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
ŞANLIURFA'YA SEVK EDİLDİLER
Yaralanan Hasan Ahmed ve kardeşi, Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KUDUZ TEŞHİSİ KONULDU
Ahmed, durumu ağırlaşınca Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim’de hayatını kaybetti.
Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
SON ANLAR ORTAYA ÇIKTI
Kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmet’in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu görüldü.
SKANDAL PAYLAŞIM
Ahmed'in son görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından X üzerinden paylaşım yapan "Helin" isimli bir kadın, "Köpeğe bir şey olmamış rahat olun" diye paylaşım yaptı.
TEKİ YAĞDI
Kadının paylaşımı üzerine yorum yapanlar ise tepki göstererek, "Sen insan olamazsın" gibi yorumlar yaptı.