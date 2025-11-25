Şanlıurfa'da kuduzdan ölen Hasan'a dair skandal paylaşım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 9 Eylül’de sokakta yürüyen Suriye uyruklu 2 kardeş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

ŞANLIURFA'YA SEVK EDİLDİLER

Yaralanan Hasan Ahmed ve kardeşi, Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KUDUZ TEŞHİSİ KONULDU

Ahmed, durumu ağırlaşınca Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim’de hayatını kaybetti.

Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

SON ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmet’in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu görüldü.

SKANDAL PAYLAŞIM

Ahmed'in son görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından X üzerinden paylaşım yapan "Helin" isimli bir kadın, "Köpeğe bir şey olmamış rahat olun" diye paylaşım yaptı.

TEKİ YAĞDI

Kadının paylaşımı üzerine yorum yapanlar ise tepki göstererek, "Sen insan olamazsın" gibi yorumlar yaptı.