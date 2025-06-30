Şanlıurfa'da tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, yaşanan korkunç kazada 73 yaşındaki Melek Yağmuresen, yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken R.M. yönetimindeki tırın altında kaldı.

Olayı gören vatandaşlar ve tır sürücüsünün ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE UZUN ÇABALAR SONUNDA KADINI KURTARDI

İtfaiye ekipleri uzun süren müdahale ile yaşlı kadını tırın altından çıkarttı.

Ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Melek Yağmuresen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, trafik güvenliği konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.