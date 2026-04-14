Ahmet Büyükgümüş: İddialar trajikomik bir algı çalışmasından ibaret

Muhalif medya bir kez deha dezenformasyona soyundu...

Son olarak, bazı haber sitelerinde yer alan 'AK Parti salonları dolduramıyor' algısı yürütülmeye çalışıldı.

BÜYÜKGÜMÜŞ'TEN CEVAP GELDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, 10-11-12 Nisan tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirilen Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı’na ilişkin kamuoyunda yer alan iddialara yönelik açıklama yaptı.

Büyükgümüş, kapanış konuşması ve müzakereler sırasında ortaya çıkan görüntüler üzerinden yapılan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu yorumların "trajikomik bir algı çalışması" niteliğinde olduğunu ifade etti.

Toplantının önceden planlanmış bir program kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Büyükgümüş, organizasyonda sekiz ilin il başkanları, teşkilat başkanları ve ilçe başkanlarının yer aldığını, salon düzeninin de bu kapsamda hazırlandığını aktardı.

2 SAAT SONRAKİ PROGRAM GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Aynı gün ve aynı salonda daha sonra gerçekleştirilen ve yalnızca Kayseri’deki mahalle başkanlarının katıldığı programın, farklı bir tablo ortaya koyduğunu vurgulayan Büyükgümüş, bu durumun tüm gerçekliği gösterdiğini söyledi.

Açıklamasında basın etiğine de değinen Büyükgümüş, gazeteciliğin temel görevinin kamuoyunu doğru bilgilendirmek olduğunu, bağlamından koparılan görüntülerle algı oluşturmanın ise mesleki sorumlulukla bağdaşmadığını ifade etti.

"TOPLANTININ NİTELİĞİNE UYGUN ŞEKİLDE PLANLANMIŞTIR"

Ahmet Büyükgümüş açıklamasının tamamında şunları kaydetti:

"10-11-12 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirdiğimiz Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı’nın, kapanış konuşmasını yaptığım ve ardından müzakereleri gerçekleştirdiğimiz sırada ortaya çıkan görüntüler üzerinden atılan iddialar, gerçeklikle bağdaşmayan trajikomik bir algı çalışmasından ibarettir.

Söz konusu toplantı; katılımcı sayısı ve kapsamı önceden belirlenmiş, yalnızca bölge içerisinde yer alan sekiz ilimizin il başkanları, il teşkilat başkanları ve ilçe başkanlarının yer aldığı istişare programıdır. Bu çerçevede salon düzeni de toplantının niteliğine uygun şekilde planlanmıştır.

"HAKİKAT ORTADADIR"

Aynı gün, aynı salonda, iki saat sonra gerçekleştirilen ve yalnızca Kayseri’deki mahalle başkanlarımızın katıldığı programda ortaya çıkan tablo, tüm gerçekleri açıkça ortaya koymaktadır.

Gazeteciliğin temel görevi, kamuoyunu doğru bilgilendirmektir. Gerçekleri araştırmadan, bağlamından koparılmış görüntüler üzerinden algı üretmek; ne basın etiğiyle ne de kamu sorumluluğuyla bağdaşır. Hakikat ortadadır. Yorum ise kamuoyunun takdirindedir."