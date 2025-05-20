19 Mart'ta İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının yankıları sürüyor.
Bir yandan soruşturma derinleşirken gözaltı sayıları da artıyor.
Bu kapsamda sabah saatlerinde 3. dalga operasyonla 22 kişi daha gözaltına alındı.
Operasyonların yanında soruşturmaya karşı çıkanların protestoları da sürüyor.
SARAÇHANE'DE TOPLANMAYA BAŞLADILAR
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile başlayan sokak olayları CHP mitinglerine dönüşürken bir grup üniversiteli yeniden Saraçhane'de toplanmaya başladı.
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin başını çektiği belirtilen grup Saraçhane Parkı'nda çadır kurdu.
Parkta gösteri yapıp sloganlar atan grup bölgeden geçenleri de taciz ediyor.
YAŞLI ADAMA SALDIRDILAR
Bu kapsamda cübbeli sarıklı yaşlı bir adam hedef alındı.
Tek suçu parkın içinden geçmek olan yaşlı adam grubun 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları ile saldırıya uğradı.
O anlar kameralara yansırken yaşlı adamı kalabalığın arasından polis ekipleri kurtardı.
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