Şarkıcı Gülşen imza vermek için karakola geldi

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine yakın karakola her perşembe imza atma şartı kararı bulunan Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde imza verdi.

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dava açılan Gülşen Çolakoğlu için "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirini kaldırıldı.

Çolakoğlu'nun, 30 Nisan 2022 tarihinde Ataşehir'de verdiği konser sırasındaki görüntüler Türkiye gündeminde oturmuştu.

4 gün cezaevinde kaldı

Ortaya çıkan görüntülerin ardından tepki yağmuruna tutulan şarkıcı, kısa süre içerisinde tutuklandı.

4 günlük cezaevi süreci başlayan Gülşen, daha sonra ev hapsi cezasıyla salıverildi.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemi

Şarkıcının avukatları, ev hapsinin de kaldırılması için çalışmalara başladı. Öte yandan savcılık tarafından şüpheli Gülşen hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar iddianame hazırlandı.

21 Ekim tarihinde hakim karşısına çıkmaya hazırlanan şarkıcı hakkında verilen ev hapsi cezası kaldırıldı.

Yurt dışına çıkma yasağı devam ediyor

Her hafta perşembe günü karakola giderek imza atması gereken şarkıcının yurt dışına çıkış yasağı ise devam ediyor.

İmza verdi

DHA'nın aktarımına göre; Çolakoğlu, bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne gelerek imza verdi.

14.40 sıralarında ise polis merkezinden ayrıldı.





























