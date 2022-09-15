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    Şarkıcı Gülşen imza vermek için karakola geldi

    Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine yakın karakola her perşembe imza atma şartı kararı bulunan Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde imza verdi.
    • 15.09.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 16:01
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    Şarkıcı Gülşen imza vermek için karakola geldi

    Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dava açılan Gülşen Çolakoğlu için "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirini kaldırıldı.

    Çolakoğlu'nun, 30 Nisan 2022 tarihinde Ataşehir'de verdiği konser sırasındaki görüntüler Türkiye gündeminde oturmuştu.

    4 gün cezaevinde kaldı

    Ortaya çıkan görüntülerin ardından tepki yağmuruna tutulan şarkıcı, kısa süre içerisinde tutuklandı.

    4 günlük cezaevi süreci başlayan Gülşen, daha sonra ev hapsi cezasıyla salıverildi.

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    1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemi

    Şarkıcının avukatları, ev hapsinin de kaldırılması için çalışmalara başladı. Öte yandan savcılık tarafından şüpheli Gülşen hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar iddianame hazırlandı.

    21 Ekim tarihinde hakim karşısına çıkmaya hazırlanan şarkıcı hakkında verilen ev hapsi cezası kaldırıldı.

    Yurt dışına çıkma yasağı devam ediyor

    Her hafta perşembe günü karakola giderek imza atması gereken şarkıcının yurt dışına çıkış yasağı ise devam ediyor.

    İmza verdi

    DHA'nın aktarımına göre; Çolakoğlu, bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne gelerek imza verdi.

    14.40 sıralarında ise polis merkezinden ayrıldı.

    Şarkıcı Gülşen imza vermek için karakola geldi #2

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