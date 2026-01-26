Savcılık, Atlas Çağlayan'ın anne, baba ve kardeşine yönelik koruma tedbiri istedi

- Savcılık, Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik koruma tedbiri istedi.
- Atlas, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.
- Aile, kasten öldürme ve tehditten suç duyurusunda bulunurken, savcı Aile Mahkemesi'nden koruma talep etti.
Türkiye'yi sarsan cinayet...
İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan soruşturması sürüyor.
Atlas, 15 yaşındaki bir saldırgan tarafından öldürülmüştü.
E.Ç. isimli saldırgan tutuklanırken, Atlas'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmişti.
AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Atlas Çağlayan'ın annesi ve babası Bakırköy Adalet Sarayı'na gitti.
Aile Örgütlü Suçlar Bürosu'nda kasten öldürme ve tehditten suç duyurusunda bulundu.
SAVCILIK, AİLE İÇİN KORUMA TALEP ETTİ
Savcı, Atlas’ın anne, baba ve kardeşine yönelik olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen her iki soruşturma kapsamında Aile Mahkemesi’nden koruma tedbirleri talep etti.
Aile adliyeden ayrıldı.