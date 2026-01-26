Abone ol: Google News

Savcılık, Atlas Çağlayan'ın anne, baba ve kardeşine yönelik koruma tedbiri istedi

Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın anne ve babası kasten adam öldürme ve tehditten suç duyurusunda bulunup ifade verirken savcılık mahkemeden Atlas’ın anne, baba ve kardeşine yönelik koruma tedbiri talep etti.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 14:41
Savcılık, Atlas Çağlayan'ın anne, baba ve kardeşine yönelik koruma tedbiri istedi
  • Savcılık, Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik koruma tedbiri istedi.
  • Atlas, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.
  • Aile, kasten öldürme ve tehditten suç duyurusunda bulunurken, savcı Aile Mahkemesi'nden koruma talep etti.

Türkiye'yi sarsan cinayet...

İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan soruşturması sürüyor.

Atlas, 15 yaşındaki bir saldırgan tarafından öldürülmüştü.

E.Ç. isimli saldırgan tutuklanırken, Atlas'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmişti.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Atlas Çağlayan'ın annesi ve babası Bakırköy Adalet Sarayı'na gitti.

Aile Örgütlü Suçlar Bürosu'nda kasten öldürme ve tehditten suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK, AİLE İÇİN KORUMA TALEP ETTİ

Savcı, Atlas’ın anne, baba ve kardeşine yönelik olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen her iki soruşturma kapsamında Aile Mahkemesi’nden koruma tedbirleri talep etti.

Aile adliyeden ayrıldı.

Atlas Çağlayan cinayetinde aileyi tehditte yeni tutuklama Atlas Çağlayan cinayetinde aileyi tehditte yeni tutuklama
Atlas Çağlayan'ın hastanedeki son görüntüleri Atlas Çağlayan'ın hastanedeki son görüntüleri
Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit eden zanlılar kamerada Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit eden zanlılar kamerada

Gündem Haberleri