Savcılık, Atlas Çağlayan'ın anne, baba ve kardeşine yönelik koruma tedbiri istedi Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın anne ve babası kasten adam öldürme ve tehditten suç duyurusunda bulunup ifade verirken savcılık mahkemeden Atlas’ın anne, baba ve kardeşine yönelik koruma tedbiri talep etti.