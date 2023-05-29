Seçim sonuçları sonrası Sabancılar sessiz Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Sabancı Ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası sessizliğe gömüldü.

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Türkiye, geçtiğimiz gün tarihi bir seçimi geride bıraktı...

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yüzde 52 oy ile sandıklardan birinci çıkarak Türkiye siyasetinde 17. zaferini ilan etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47'de kalarak üst üste 12. mağlubiyetini yaşadı.

Erdoğan'ın zaferi sonrası gözler Sabancı Ailesi'ne çevrildi.

Seçimler öncesinde Kılıçdaroğlu'na verdikleri destele kamuoyunun gündemine oturan Sabancı Ailesi'nde sonuçlarla birlikte sessizlik hakim...



İşte Sabancıların seçim öncesi Kılıçdaroğlu'na destekleri;

"Dedemin okulunda Kemal Dede'ye oy"

İlk olarak magazin gündeminden adı düşmeyen Hakan Sabancı, 14 Mayıs'taki paylaşımında "Rahmetli dedemin okulunda Kemal Dede'ye oy vermek nasip oldu" ifadelerini kullanmıştı.

"Hakkımı helal etmiyorum"

14 Mayıs'taki seçim sonuçlarını ilanı sonrası dikkatleri bu sefer Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, üstünde topladı.

Sonuçlar için hakkını helal etmediğini belirten Nazlı Sabancı şu ifadeleri kullandı:

Kadınlar okumasın, küçücük çocuklar evlendirilsin zihniyetini savunan kadın adayını gölgeleyerek gösteren Yeniden Refah Partisi’nin ve HüdaPar’ın Meclis'e girmesinde payı olan kimseye kadın olarak hakkımı helal etmiyorum. Asla helal etmiyorum.

Köle ve cahil göndermesi

Bir başka paylaşım da Neslihan Sabancı'dan geldi. Paylaşımında seçmene köle ve cahil göndermesi yapan Neslihan Sabancı, şunları paylaştı;



Che Guevara: Özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun olan kölelerdir.



George Orwell: Zeki bir insana en büyük işkence, cahillerin tercih ettiği bir düzende yaşamaktır.

Kılıçdaroğlu'na kalp

Son destek ise Pınar Sabancı'dan...

Oyuncu Birce Akalay'ın paylaştığı Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını beğenen Pınar Sabancı, kalp emojisi de koyarak CHP Lideri'ne destek vermişti.