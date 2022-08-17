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    Seferihisar'da belediyenin işini esnaf yaptı

    Yollardaki çukurlar nedeniyle mağdur olan esnaf, durumu defalarca belediyeye bildirse de yeterli olmadı. Kolları sıvayan esnaf, beton mikseri ile çukurları doldurdu.
    • 17.08.2022 - 15:46
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    Seferihisar'da belediyenin işini esnaf yaptı

    İzmirli esnaflar, CHP'li belediyenin görevlerini yerine getirmemesi üzerine kolları sıvadı.

    Seferihisar ilçesindeki sanayi sitesi esnafı, çukurları ve bozuk yolların onarılması için defalarca belediyeye başvurdu.

    Tozdan topraktan bıkan esnaf, iş başa düşünce çareyi beton mikseri çağırmakta buldu.

    Belediyenin işini esnaf yaptı

    İş yerlerinin önündeki çukurlar ve bozuk yolların sebep olduğu toz yüzünden mağdur olduklarını dile getiren esnaflar, gelen mikserle çukurları betonla doldurdu.

    Seferihisar da belediyenin işini esnaf yaptı #1

    "Burası olduğu gibi aylardır çukur"

    Bozuk yoldan kalkan tozun işlerine de zarar verdiğini dile getiren sanayi esnafı Hüseyin Akan, “Bu toz her gün araçlarımızın dükkanlarımızın içinde, mobilyacı arkadaşlarımızın mobilyalarına nüfuz ediyor. Rahat bir durumumuz yok, yapacağız diyorlar; ama ne zaman yapacakları belli değil bekliyoruz, resmî kurumları hangisi yapacaksa artık. Şurası olduğu gibi aylardır çukur. Araçlar geçerken toz oluyordu. Beton arabasından beton indirtip burayı düzelttik. Geçici olarak yaptık gerçi, çözüm değil yani her gün toz içindeyiz” diye konuştu.

    "Toz içinde kalıyoruz"

    Yolun yapımı için başvurularda bulunduklarını dile getiren sanayi esnafı İsmail Şahin de, “Dün burayı çukur olduğundan betoncuya söyledik. Betoncu da geldi sağ olsun mikserle beton döktü. Tek isteğimiz bu yola güzel bir asfalt atılması. Kamyonlar geçiyor, toz içinde kalıyoruz burada” diyerek mağduriyetlerini dile getirdi.

    Seferihisar da belediyenin işini esnaf yaptı #2

    Seferihisar esnafı kendi işini kendi görüyor

    Seferihisar sanayi sitesi esnafı, yollarını daha önce de kendi imkanlarıyla tamir etmişti.

    Kum ve parke taşı ile dükkanlarının önünü onaran esnaf, kendi işini kendi görmüştü.

    Seferihisar da belediyenin işini esnaf yaptı #3


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