Şehirler arası seyahatte geçerli yeni kurallar

Yayınlanan kısmi kapanma genelgesi, özel araç ile yapılacak şehirler arası seyahate bazı şartlar getirdi. Şehirler arası seyahatte uygulanacak şartları haberimizde derledik.

Artan koronavirüs vakaları nedeni ile Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmış, Ramazan ayında 2 hafta boyunca geçerli olması planlanan kısmi kapanma tedbirleri halka duyurulmuştu.

İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine genelge göndererek şehirler arası seyahatle ilgili hükümleri bildirdi.

Genelgede, zorunlu hali bulunmayanların sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca şehirler arası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarıyla yapabileceğinin altı çizildi.

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT EDİLEBİLECEK Mİ?

Yapılan açıklamanın ardından, özel araçla seyahat edilip edilemeyeceği konusunda kafa karışıklığı yaşandı.

ÖZEL ARAÇ İLE SEYAHAT KOŞULLARI

Hangi koşullarda özel araçla seyahat edilebilir sorusunun cevabı ise şöyle:

-Kendi araçları ile şehirler arası yolculuk yapmak isteyenler, hafta içi sabah 05.00 akşam 19.00’a kadar özel araçlarını seyahatlerinde kullanabilecek. Bu saat aralığında vatandaşlar herhangi bir koşulu yerine getirmek zorunda olmayacak.

- Akşam 19.00’dan sabah 05.00’e kadar olan süre içerisinde özel araçla şehirler arası seyahat yapılamayacak.

- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile özel araçla seyahat edilemeyecek. Hafta sonları ve hafta içi kısıtlama saatleri sürelerinde ancak toplu taşıma araçları ile seyahat edilebilecek.

ŞEHİR GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA KONTROL NOKTALARI KURULACAK

Ayrıca kısıtlama süresince şehirlerin giriş ve çıkış güzergahlarında kontrol noktaları oluşturularak denetim sağlanacak.

Bu şekilde özel araçlarla seyahat eden vatandaşların muafiyet kapsamında olup olmadıkları kontrol edilecek.

Yasak süresince muafiyeti veya geçerli bir mazereti bulunmayanların şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.

KISITLAMA SÜRESİNCE TOPLU ULAŞIMLA SEYAHAT

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde, zorunlu hali bulunmayanlar şehirler arası seyahatlerde sadece toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

‘Zorunlu hal’ koşullarını sağlayanların özel araçla kısıtlama süresi içinde şehirler arası seyahat edilmesine izin verilecek.

ZORUNLU HAL KOŞULLARI

Zorunlu hal koşulları ise şöyle:

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,

- Doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

- ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler,

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen.

Bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.