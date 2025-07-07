Kuzey Irak'ta metan gazından zehirlenen 3 şehidin kimliği açıklandı

Türkiye şehitlerine ağlıyor....
Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak üzere Kuzey Irak'ta 852 rakımlı tepedeki bir mağarada arama çalışması yürüten 19 asker, metan gazından zehirlendi.
Askerlerden 5'i, olay günü kaldırıldıkları hastanede şehit düşmüştü.
ŞEHİT SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Hastane kaldırılan askerlerden bir acı haber daha sabah saatlerinde geldi.
Tedavi gören askerlerden 3'ü daha şehit oldu.
Şehit sayısı 8'e yükseldi.
KİMLİKLERİ AÇIKLANDI
Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden şehitlerin kimliklerini açıkladı.
- İstihkam Uzman Çavuş Ümit ÜZÜM
- Piyade Sözleşmeli Er Celattin UYANIK
- Piyade Sözleşmeli Er Ahmet GÜLTEKİN