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Kuzey Irak'ta metan gazından zehirlenen 3 şehidin kimliği açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, 2022 yılında şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmak amacıyla yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazından zehirlenen ve kaldırıldıkları hastanede şehit düşen 3 askerin kimliklerini açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Kuzey Irak'ta metan gazından zehirlenen 3 şehidin kimliği açıklandı

Türkiye şehitlerine ağlıyor....

Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak üzere Kuzey Irak'ta 852 rakımlı tepedeki bir mağarada arama çalışması yürüten 19 asker, metan gazından zehirlendi.

Askerlerden 5'i, olay günü kaldırıldıkları hastanede şehit düşmüştü.

ŞEHİT SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Hastane kaldırılan askerlerden bir acı haber daha sabah saatlerinde geldi.

Tedavi gören askerlerden 3'ü daha şehit oldu.

Şehit sayısı 8'e yükseldi.

KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden şehitlerin kimliklerini açıkladı.

- İstihkam Uzman Çavuş Ümit ÜZÜM

- Piyade Sözleşmeli Er Celattin UYANIK

- Piyade Sözleşmeli Er Ahmet GÜLTEKİN

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