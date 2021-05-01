Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan 25 yaşındaki Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın ailesiyle son görüşmesinde “Şehit olmak, bir karıncanın sizi ısırması kadar ancak can yakar” dediği öğrenildi.

Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen 25 yaşındaki Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın İstanbul Bağcılar'daki baba evine acı haber ulaştı.

Şehidin Kirazlı Mahallesi 1226 sokakta bulunan evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

“İNŞALLAH, RABBİM BİZİ ONUN ŞEFAATİNE NAİL EDER”

Şehidin ağabeyi Remzi Toprak, şehit Müslüm Toprak'la yapılan son telefon görüşmesini anlattı.

"Vatan sağ olsun" diyerek konuşmaya başlayan ağabey Toprak, "Ateş düştüğü yeri yakar. Acımız büyük ama Allah'ın izniyle rabbim bir şekilde sabır veriyor. Benim kardeşim, en küçüğümüzdü. Sabah şehit haberini aldık. Bu açıdan da üzüntülüyüz. Bir yandan şehit olduğu için sevinçliyiz. İnşallah, Rabbim bizi onun şefaatine nail eder. Rabbim kimsenin evladına herhangi bir acı haber göstermesin. Ortalama bir yıldır askerdi. Operasyon başladıktan sonra gitti. Pençe Harekatı'nda görev aldı. Dün akşam aile ile görüştü. Muhabbet ettiler. Sabah da haberini aldık.” dedi.

“ŞEHİT OLMAK, BİR KARINCANIN SİZİ ISIRMASI KADAR ANCAK CAN YAKAR”

Acılı ağabey, “Beni merak etmeyin’ dedi. Güzel şeyler anlattı. Şehitlikle ilgili bazı sözleri oldu. Hatta durumunda da var, paylaştı. ‘Şehit olmak, bir karıncanın sizi ısırması kadar ancak can yakar’ dedi. Ramazan ayındaydı, Cuma günüydü. Oruçluydu. Namazında niyazındaydı. Bu şekilde ölüm haberini aldık." diye konuştu.

Şehit düşen Müslüm Toprak'ın son sözleri yürekleri dağladı VİDEO

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLECEK

Şehit Müslüm Toprak'ın naaşı, bugün saat 14.00'te baba evine getirilerek helallik alınmasının ardından Ataköy 5. Kısım Camii'ne götürülecek.

Şehidin cenazesi, kılınacak namaz sonrası Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.