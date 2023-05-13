Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Yüreğimiz yerinden çıkıyor, yarın olsun diye bekliyoruz Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "Yüreğimiz yerinden çıkıyor bizim, yarın olsun diye bekliyoruz, Eren gibi nicesinin canını yok sayanları Allah'a havale ediyoruz" dedi.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Yarın sandık başına gitmeye hazırlanan vatandaşlar, yeni dönemin için bir karar verecek.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu, adaylığını açıkladıktan sonra HDP'den destek görmeye de başladı.

Selahattin Demirtaş, hapishaneden Kılıçdaroğlu'na olan desteğini de göstermeye yönelik paylaşımlar yaptı.

Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın HDP'den destek görmesi ise şehit annelerinin yüreğini yaktı.

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, yaptığı açıklama ile de bunu doğruladı.

Eren Bülbül'ün annesi "Yarını bekliyoruz" dedi

Gazeteci Cüneyt Polat Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı;

"Az önce Eren'in annesi Ayşe anne ile görüştüm. Yüreğimiz yerinden çıkıyor bizim, yarın olsun diye bekliyoruz, Eren gibi nicesinin canını yok sayanları Allah'a havale ediyoruz diyor.

Madem ki bu seçim 7 düvel nereye oy vereceğini açıklıyor. Ben de yazayım...

Bu can bu bedende oldukça benim oyum, Eren gibi binlercesinin katillerine kök söktüren Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıdır."