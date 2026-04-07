Şehit polis Seçkin Yalçın'ın naaşı memleketi Elazığ’da

Şehit polis memuru Seçkin Yalçın’ın naaşı İstanbul’da düzenlenen törenin ardından bugün memleketi Elazığ’a getirildi.

Elazığ Havalimanı’nda düzenlenen karşılama töreninde ise İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait tören mangası şehit için hazır bulundu.

YARIN ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP DEFNEDİLECEK

Törenin ardından dualar edildi ve şehidin naaşı İmam-Azam Camisi’ne götürüldü.

Cenaze namazı yarın öğle namazını müteakip kılınacak olan şehit polis memuru Yalçın, Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde toprağa verilecek.

Karşılama törenine, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, askeri erkan, şehidin ailesi ile siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı.