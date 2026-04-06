Bolu Belediyesi soruşturmasında tahliyelerine itiraz edilen 3 kişi tutuklandı

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında son adreslerden biri de Bolu Belediyesi oldu.

Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Sarıyıldız hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

İLK ÖNCE SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Belediye Meclisi üyesi C.T, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen zanlılar, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDILAR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının, nöbetçi mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine 3 şüpheli jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Belediye Meclisi üyesi C.T, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S, 4. Asliye Ceza Mahkemesince tutuklandı.

ÖZCAN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, "İcbar suretiyle irtikap" suçu nedeniyle tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.