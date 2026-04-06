CHP'li Ahmet Aras'ın özel danışmanı genç kıza taciz suçlamasıyla gözaltına alındı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın özel danışmanı ve Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan, iş başvurusu için sanal ortamda iletişim kurduğu üniversite öğrencisi genç kıza yönelik ‘nitelikli cinsel taciz’ iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.
Adı yolsuzluk, rüşvet ve taciz gibi suçlamalarla anılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yeni skandal..
Muğla’da, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören bir kız öğrenci, iş arayışı kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan ile sanal medya üzerinden iletişime geçti.
UYGUNSUZ MESAJLAR GÖNDERDİ
İddiaya göre; görüşmeler sırasında Arkan’ın öğrenciye uygunsuz mesajlar gönderdiği öne sürüldü.
"NİTELİKLİ CİNSEL TACİZ" İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI
Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Arkan’ı 'nitelikli cinsel taciz' iddiasıyla makamında gözaltına aldı.
BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan hakkında adli süreç devam etmektedir. Adli süreç netleştiğinde gereken bilgilendirme yapılacaktır" denildi.