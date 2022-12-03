Selçuk Bayraktar'dan 'Kızılelma' paylaşımı: Zor tutuyoruz

Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Selçuk Bayraktar, "Zor tutuyoruz" ifadesinde bulundu.

Türkiye, savunma sanayide başarılı adımlar atmaya devam ediyor.

Türk mühendislerin geliştirdiği teknolojilerle birlikte üretilen insansız hava araçları Türk Ordusu'nun gücüne güç katmayı sürdürüyor.

Türkiye İHA üreten ülkeler arasında

Türkiye'nin ilk insansız hava aracı (İHA) uçağı olan Bayraktar Kızılelma milli ve özgün olarak geliştirildi.

Testler devam ediyor

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nin testleri tüm hızıyla devam ediyor.

Bayraktar Kızılelma ayaklarını yerden kesti

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"Zor tutuyoruz"

Bayraktar'ın "Zor tutuyoruz" notuyla yaptığı paylaşımda Kızılelma'nın teker kesme testinde ayaklarını yerden kestiği görüldü.

Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Az kaldı inşallah"

"Zor tutuyoruz. Bayraktar teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah."









İlk uçus 2023'te

Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci, yer testleri ile devam edecek.

Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bayraktar Kızılelma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

Denizaşırı görevlerde kullanılacak

Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu Gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.







