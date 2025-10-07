Serdar Öktem cinayetinde suikast silahları ortaya çıktı

İstanbul'un konuştuğu suikast...

Şişli ilçesinde Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı düzenlendi.

AVUKAT ÖKTEM HEDEF ALINDI

Uzun namlulu silahlarla düzenlendiği belirtilen saldırıda, otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Öktem, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Serdar Öktem, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Maskeli olduğu belirtilen saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandıkları araçla Arnavutköy'e kaçtığını tespit etti.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin aracı İstiklal Mahallesi'ndeki ormanda terk ettiği ve taksiyle kaçtığı tespit edildi.

Araç üzerinde inceleme başlatılırken taksiyi takibe alan Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odayeri mevkiinde aracı durdurdu.

Taksiden inerek ağaçların arasına kaçan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

JANDARMA YAKALADI

Saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli ve kaçmalarına yardım eden 1 şüpheli, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

2'sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüphelilerin, olayda kullandıkları silahları, aracı terk ettikleri ormandaki ağaçların arasına attıkları belirlendi.

SUİKAST SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin sorgusunda silahların yerini öğrenen ekipler, bölgede yaptıkları aramada 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili emniyet güçleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

SİNAN ATEŞ SUİKASTI DAVASININ SANIĞIYDI

Avukat Serdar Öktem, Ankara’da 30 Aralık 2022’de tetikçi Eray Özyağcı tarafından vurularak öldürülen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının sanığıydı.

'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçlamasıyla 21 ay tutuklu yargılanan Öktem, 2 Ekim 2024’te adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

KORUMA KARARI ALINMIŞTI

Uzun bir süredir tehdit altında olan avukat Öktem hakkında, İstanbul Emniyeti’nce 40 gün önce koruma kararı alındığı ortaya çıktı.

SUÇ ÖRGÜTÜ TESPİTİ

İlk tespitlere göre Daltonlar suç örgütü üyesi saldırganların, Öktem’i husumetli oldukları Casperlar çetesinin avukatlığını yapmasından dolayı öldürdükleri ileri sürüldü.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada eylemin, ilk belirlemelere göre bir organize suç örgütünün Serdar Öktem'e karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada "Soruşturma azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir." denildi.