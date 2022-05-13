Sütyensiz kıyafet giymenin suç olduğunun söylenmesine tepki gösteren Seren Serengil, Atatürk kadınları olduklarını ve dünya standartlarındaki kadınlar gibi yaşayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin sığınmacılar ve politikada yaşananlar kadar tartışılan bir konusu daha var.

Sütyen tartışması.

"Sütyensiz kıyafet kanunen suç"

Akit TV'de Sabri Balaman'ın konuğu olan eski milletvekili Ahmet Çakar, "İsim veriyorum. Sadakatsiz diye bir film oynuyor. Camdaki Kız gibi bir film oynuyor. Sadakatsiz filminde oynayan bir kız var, bir kıyafet giymiş. O kıyafet suç. Kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan suçtur. Göğüs dekoltesi tamamen açık, sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş..." ifadelerini kullandı.

Bu sözler tartışmaların fitilini ateşledi.

Ahmet Çakar'a yönelik tepkiler sosyal medyada ve ekranlarda çığ gibi.

Tartışmalara katılan son isim ise Seren Serengil oldu.

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programında Ahmet Çakar'ın sözlerini yorumlayan Serengil, kadınların kıyafetlerine fazla karışılması durumunda sokağa inebileceklerini söyledi.

"Biz Atatürk kadınlarıyız"

Seren Serengil, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Şimdi bir kere şunu yapamazsınız.. Açıkca söyleryelim, bilin. Diyordunuz ya, insanların kıyafetlerine neden karışıyorsunuz.. Üniversiteye girsinler, oraya böyle girebilirler.. Ama biz Türk kadını olarak, Atatürk kıyafet devrimi yapmış bu ülkede. Biz Atatürk kadınlarıyız.

"Dünya standartlarında diğer kadınlar nasıl yaşıyorsa.."

Dünya standartlarında diğer kadınlar nasıl yaşıyorsa, biz o şekilde yaşayacağız. Türkiye'de asla bir şeyi değiştiremezsiniz bu saatten sonra..

"Burası İran değil, bizi sokağa dökersiniz"

Bir kadının görüntüsünü, istediğinizi gibi kafanızdaki gibi herkesi tek stil yapamazsınız. Buna gücünüz yetmez. Burası İran değil. Bizi sokağa dökersiniz"

Seren Serengil, sütyen tartışmasına katıldı: Burası İran değil, bizi sokağa dökersiniz VİDEO





