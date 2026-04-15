Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, AK Parti'ye katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifalar sürüyor.

Yolsuzluk, rüşvet ve son olarak taciz davalarıyla anılan CHP'de istifa eden belediye başkanlarına, her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Son olarak dün Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, CHP'den istifa etti.

KUMBUL'UN İSTİFASI KULİSLERİ HAREKETLENDİRDİ

CHP'li belediyelerde sonu gelmeyen istifa zincirinin son halkası, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul oldu.

Kumbul'un CHP'den istifa etmesinin ardından da Ankara kulislerinde hareketlilik başladı.

Kumbul'un AK Parti çatısı altında görevine devam edeceği iddia edildi.

GRUP TOPLANTISINA GELDİ

Bugün AK Parti Grup Toplantısı'na gelen Kumbul, akabinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

İDDİA GERÇEK OLDU, ROZETİ TAKTI

Cumhurbaşkanı ile görüşen Kumbul, rozetini de takarak resmen AK Parti'ye katılmış oldu.

Kumbul'un rozetinin grup toplantısında takılacağı konuşulmuştu.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumbul'a rozetini toplantıdaki açıklamaları sonrası taktı.

ANTALYA AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NDAN PAYLAŞIM

Kumbul'a Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozetin takıldığı anlar, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Yapılan paylaşıma şu not düşüldü;

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Grup Toplantımızın ardından Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’a rozeti takıldı ve büyük AK Parti ailemize katıldı.



Antalya’mız için, Serik’imiz için hayırlı uğurlu olsun. Milletimize ve memleketimize hizmet aşkıyla durmak yok, yola devam.

AK PARTİ'YE KATILIMLAR SÜRÜYOR

Son olarak Türkiye'nin çeşitli noktalarından 10 ilçe belediye başkanı, partilerinden istifa etmişti.

Partilerden ayrılan belediye başkanlarının durağı, AK Parti olmuştu.

AK Parti'ye katılan 10 belediye başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemek üzere AK Parti Grup Toplantısı'na gelmişti.

Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan 10 belediye başkanına rozet takmıştı.