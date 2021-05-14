Seyahat yasağı 17 Mayıs'ta bitiyor mu? Pazartesi şehirler arası yasak var mı?

Seyahat yasağı 17 Mayıs'ta bitiyor mu? Pazartesi şehirler arası yasak var mı?

Tam kapanma sürecinin bitmesine günler kala vatandaşlar seyahat yasaklarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki pazartesi günü şehirler arası yasak var mı? Seyahat yasağı bitecek mi?

29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma tedbirlerinde sona gelindi. Pazartesi itibariyle yeni kademeli normalleşme adımlarına dair kararların açıklanacağı Kabine Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.

Vaka sayılarındaki azalmanın ardından normalleşmeye kararlarının alınması ve yasakların esnemesi bekleniyor.

Vatandaşlar özellikle şehirler arası seyahat kısıtlamasının biteceği tarihi bekliyor. Bu nedenle vatandaşın gündeminde '17 Mayıs'ta seyahat yasağı kalkacak mı, bitiyor mu? soruları yer alıyor.

Peki 17 Mayıs Pazartesi şehirler arası yasak var mı? İşte ayrıntılar..

SEYAHAT YASAĞI 17 MAYIS'TA BİTİYOR MU?

17 Mayıs'ta son bulması beklenen tam kapanma sonrası normalleşme adımlarının detayları merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısında seyahat kısıtlaması dahil diğer tedbirlerin de konuşulacağı ön görülüyor.

Seyahat kısıtlamasının tam olarak son bulacağı tarih henüz açıklanmış değil. Ancak pazartesi günü açıklanacak olan kontrollü normalleşme takvimi ile şekilleneceği öngörülüyor.